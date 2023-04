Visser valt van de rotsen en verdrinkt

WILLEMSTAD – Gisteravond is een visser van de rotsen aan de kust van Bandabou gevallen en verdronken. Dat gebeurde op Watamula, De visser werd op Playa Piskadó aan wal werd gebracht.

Op basis van de eerste informatie zegt de politie dat de man bij zijn val mogelijk gewond is geraakt. Er was iemand in de buurt die alarm sloeg.

Een vissersboot in de buurt snelde te hulp en haalde het slachtoffer aan boord. Bij Playa Piskadó stond ambulancepersoneel om eerste hulp te bieden. Helaas kon er niets meer worden gedaan voor het slachtoffer.