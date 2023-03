Visual artist Sharelly Emanuelson morgen in Bloemhof over haar expositie in Rijksmuseum

WILLEMSTAD – Visual artist Sharelly Emanuelson van Curaçao is morgen in landhuis Bloemhof om te praten over haar recente fototentoonstelling Duurzaam/Sustain/Tene die van september 2022 tot januari 2023 in het Rijksmuseum Amsterdam werd gehouden.

De tentoonstelling stond in het teken van menselijk handelen. Emanuelson fotografeerde in Nederland en op de zes Nederlands Caribische eilanden.

Hoe ziet duurzaamheid binnen Nederland en de zes Nederlands Caribische eilanden eruit? Sharelly Emanuelson onderzocht de relatie tussen de mens en zijn omgeving in het licht van klimaatverandering door zich af te vragen: waar houden we aan vast en wat laten we los?

In Bloemhof licht ze haar keuzes die ten grondslag liggen aan haar recente tentoonstelling in Amsterdam toe. De artisttalk begint om 19.00 uur.

Sharelly Emanuelson

Beeldend kunstenaar Sharelly Emanuelson woont op Curaçao en werkt deels in Nederland. Door de creatie van film, video, geluidsinstallaties en fotografie, materialiseert Emanuelson haar observaties en onderzoek van alledaagse praktijken en relaties tussen kunst, cultuur, erfgoed en koloniale overblijfselen.

Ze won de Charlotte Köhlerprijs (2020), de Volkskrant Beeldende Kunst Publieksprijs (2020) en de Black Achievement Spotlight Award (2018).