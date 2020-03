10 Gedeeld

Willemstad – Venezolaanse burgers hebben vanaf 1 april een visum nodig voor Curaçao en andere Caribische delen van het koninkrijk. Die krijg je dan in principe voor 90 dagen en kost 160 gulden.

Venezolanen kunnen die overigens niet aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Caracas. De aanvraag moet worden gedaan bij het visummanagementkantoor, VFS Global. De visumplicht is tijdelijk en geldt totdat de omstandigheden in Venezuela weer genormaliseerd zijn.