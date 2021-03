Vitale beroepen kunnen zich melden voor snelle vaccinatie

Iedere inwoner van Curaçao die een vitaal beroep heeft kan zich vanaf morgen, 31 maart registreren voor een vaccinatie.

Daarna volgen de afspraken op 3 april, 4 april en ook op 10 en 11 april. Het gaat om personeel van Kustwacht, Brandweer, Politie maar ook ministers en parlementariërs, en docenten. Hierboven een overzicht van vitale functies en processen.

Iedereen

Vanaf maandag 5 april kan iedereen zich registreren voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Registreren kan via bakuna.cw of via 9345. Vaccineren is gratis en niet verplicht.