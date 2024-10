Evenementen VivaKids Recycleband brengt kerstsfeer in Kaya Katara Dick Drayer 31-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De muzikale groep VivaKids Recycleband, die al acht jaar bestaat, organiseert op zaterdag 21 december een speciale kerstshow in het Teatro Habaai. De band, die speelt op instrumenten gemaakt van gerecycled materiaal, brengt tijdens dit evenement feestelijke kerstliederen en jaarafsluitende nummers ten gehore. VivaKids heeft in de afgelopen jaren jong en oud vermaakt met hun unieke muziekstijl en blijft hiermee traditiegetrouw de feestdagen inluiden.

Het VivaKids Recycleband-project is een gratis initiatief waar kinderen elke zaterdag bij Atelier Omar Sling in Seru Fortuna samenkomen om te leren zingen, muziek te maken en te recyclen. In de afgelopen acht jaar hebben veel kinderen deelgenomen aan dit project, en velen van hen zijn inmiddels volwassen en hebben hun talenten verder ontwikkeld in andere gebieden.

De VivaKids Recycleband blijft groeien en investeert in de toekomst van de Curaçaose jeugd. Het komende kerstconcert is een fundraising-evenement, waarbij de opbrengsten worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van de band en de kinderen. Het publiek wordt uitgenodigd om samen met de hele familie te komen genieten en daarmee bij te dragen aan een waardevol project voor de jeugd.

0