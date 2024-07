Nieuws Curaçao VivaKids Recycleband brengt videoclip van “Instrumènt” uit Redakshon 17-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Na de lancering van het nieuwe lied “Instrumènt” in februari van dit jaar, heeft VivaKids Recycleband nu ook de videoclip voor dit nummer uitgebracht. Een videoclip vol geluiden, kleuren en ritme voor jong en oud.

Het lied “Instrumènt” vertelt het verhaal van een kind dat zijn eigen instrument wil maken om samen met zijn vrienden plezier te hebben. Dit is precies wat VivaKids de afgelopen jaren met veel smaak en creativiteit heeft gedaan: instrumenten maken van eenvoudige voorwerpen in het Atelier Omar Sling, gebruikmakend van oude blikjes, soepkommen tot ventilatorbladen, en daarmee een goede sfeer creëren waar ze ook gaan.

De meeste huidige leden van VivaKids Recycleband zijn nieuw, dus voor velen van hen was de productie van het lied “Instrumènt” een volledig nieuwe ervaring. Samen met de directeur van VivaKids Recycleband en kunstenaar, Omar Sling, componeerden de kinderen het lied, gingen ze de opnamestudio in en werkten ze een lange dag om deze videoclip te produceren.

Dergelijke ervaringen zijn mijlpalen in het leven van deze kinderen, waarvan Omar hoopt dat ze in de toekomst vruchten zullen afwerpen in de loopbaan van elk kind dat deel uitmaakt van VivaKids.

