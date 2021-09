Vliegveld Curaçao opent uitkijkpunt ‘The Mirador’

142 Gedeeld

Foto’s Curaçao International Airport

WILLEMSTAD – Uitkijkpunt, ‘The Mirador’ bij de Airport Boulevard is vanaf vandaag geopend voor mensen die familie of vrienden willen uitzwaaien of zien wegvliegen.

Vliegtuigspotters zijn ook welkom om vanaf deze plek vliegtuigen te spotten en te fotograferen.

De nieuwe plek is op het dak van het luchthavengebouw. Het hele project is onderdeel van de modernisering en uitbreiding van Hato Airport.

Lees ook: