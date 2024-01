Vluchten Schiphol naar Bonaire en Curaçao vertraagd door winterweer

SCHIPHOL – Door het winterweer op Schiphol zijn vandaag honderden vluchten vertraagd of geannuleerd. Ook verschillende vluchten naar Bonaire en Curaçao hebben vertraging. Dit heeft gevolgen voor meerdere vluchten van zowel KLM als TUI naar de Caribische eilanden. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen in het vluchtschema.

De KL735, die oorspronkelijk om 10.45 uur naar Curaçao zou vertrekken, is vertraagd tot 11.15 uur. De KLM-vlucht KL769 naar Bonaire, die oorspronkelijk om 12.50 uur zou vertrekken, is uitgesteld naar 13.40 uur.

Ook de vluchten van TUI ondervinden vertragingen. De OR351 naar Curaçao, die gepland stond voor 12.55 uur, vertrekt nu om 13.30 uur. De OR391 van 13.25 uur wordt verplaatst naar 15.15 uur. Corendon’s vlucht CD599 naar Curaçao blijft ongewijzigd.

Familie of vrienden die passagiers moeten ophalen van de luchthaven Hato op Curaçao of Flamingo Airport op Bonaire, wordt geadviseerd om de aankomsttijden nauwlettend in de gaten te houden. Het is mogelijk dat sommige van de vertragingen onderweg worden ingehaald.