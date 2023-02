VN: Haiti is een nachtmerrie, stuur internationale troepenmacht 

MEXICO-STAD – De Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten heeft vrijdag de internationale gemeenschap opgeroepen om een gespecialiseerde ondersteuningsmacht te sturen naar het verarmde Haïti, dat in de greep is van bendegeweld.

De regering van Haïti vroeg in oktober om een ​​gespecialiseerde strijdmacht om gewapende bendes te helpen bestrijden die een kritieke brandstofterminal hadden geblokkeerd.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres stelde kort daarna voor dat een of meer landen zo’n troepenmacht zouden sturen om de politie van Haïti te helpen de dreiging van bendes weg te nemen.

“De Haïtiaanse nationale politie heeft onmiddellijk gecoördineerde internationale steun nodig om haar capaciteit te versterken om op de veiligheidssituatie te reageren op een manier die in overeenstemming is met haar mensenrechtenverplichtingen”, zegt commissaris Volker Turk in een verklaring na een bezoek aan Haïti.

Mensen in Haïti worden geterroriseerd door criminele bendes zonder dat de staat dit kan stoppen, zei Turk. “Het kan alleen maar worden omschreven als een levende nachtmerrie”, zei hij.