VN verwelkomt akkoord Venezuela, maar criticasters spreken over ‘lege huls’

NEW YORK – De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, heeft de overeenkomst verwelkomd die moet leiden naar geloofwaardige verkiezingen in Venezuela in 2024. Dat laatste is overeengekomen door Maduro en de oppositie, verenigd in het Eenheidsplatform van Venezuela.

Deze overeenkomst werd deze week ondertekend in Barbados onder de bemiddeling van het Koninkrijk Noorwegen, met de deelname van Nederland en de Russische Federatie als begeleidende landen.

Lege Huls

Maar criticasters van het bewind van Nicolas Maduro spreken over een lege huls. Er is volgens hen weinig substantie te vinden in het akoord. Zo is er geen vrijlating van politieke gevangenen, geen garantie voor herstel van het recht van oppositiekandidaten om volgend jaar voor het presidentschap te kunnen meedoen, en geen manier om de onafhankelijkheid van electorale instellingen te waarborgen.

Het is volgens die criticasters opmerkelijk dat de Biden-regering van plan is om de overeenkomst te gebruiken als rechtvaardiging voor het verlichten van sancties, zoals maandag aan verslaggevers werd gelekt.

Maar een gezamenlijke verklaring van de Verenigde Staten, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Canada op woensdag erkende dat het document slechts ‘een noodzakelijke stap is in de voortzetting van een inclusief dialoogproces en het herstel van de democratie in Venezuela’.