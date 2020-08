Voedselbank: ‘Nog steeds meer dan 400 aanmeldingen per dag’

41 Gedeeld

Foto: Rode Kruis/Arie Kievit

Kim Hendriksen | Caribisch Netwerk

WILLEMSTAD – De Voedselbank Curaçao ontvangt nog ruim 400 nieuwe aanmeldingen per dag. Dat vertelt Sheryl Losiabaar, woordvoerder van de Voedselbank. Vlak na het einde van de lockdown was dit aantal afgenomen naar zo’n 250 nieuwe aanvragen per dag maar inmiddels is weer een forse toename te zien, aldus Losiabaar.

Het aantal aanmeldingen is volgens de woordvoerder gestegen omdat er naast voedselpakketten ook vouchers worden uitgedeeld. Daarmee kunnen mensen zelf hun boodschappen kopen. Deze vouchers worden verstrekt via het Rode Kruis, die de 16,5 miljoen euro coördineert dat Nederland aan Curaçao, Aruba en Sint-Maarten heeft geschonken voor noodhulp.

E-vouchers

Het Rode Kruis pakt het anders aan. “Momenteel zijn het aantallen voedselpakketten via het Rode Kruis minder geworden omdat we nu bezig zijn met de distributie van e-vouchers”, vertelt Maisy Scharbay, branche manager van het Rode Kruis op Curaçao. Met deze digitale kaartjes kunnen mensen zelf naar de supermarkt om boodschappen te doen.

“Dit geeft de mensen de mogelijkheid om verse groente, fruit, brood en beleg te kopen.” Voedselpakketten bevatten meestal blikken en lang houdbare producten. Geen vers fruit en groente.

De eerste fase van de noodhulp uit Nederland loopt tot september, maar het einde van het geld komt al in zicht. “Inmiddels zijn we bijna door het geld heen. We zijn momenteel bezig om met de verschillende hulporganisaties op de eilanden om te inventariseren hoeveel geld we nodig hebben”, vertelt Scharbay.

Financiering tot eind 2020

Volgens Erwin Arkenbout, vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten heeft staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) al toegezegd dat er ook een fase twee volgt, waarbij financiering beschikbaar is gesteld tot eind 2020. “De tweede fase betreft zo’n 25 miljoen euro tot eind van het jaar”, vertelt Arkenbout.

Deze noodhulp staat los van het al dan niet doorgaan van de derde tranche van de coronalening waarover Curaçao en Nederland nu nog in onderhandeling zijn. “De omstandigheden maken dat we doorgaan met de noodhulp. Of dit na het eind van het jaar nog steeds nodig is, zal de tijd uitwijzen”, aldus Arkenbout.

Tot nu heeft de Voedselbank een totaal van 45.655 voedselpakketten gemaakt en gedistribueerd. Dit aantal blijft oplopen. Hoe lang de Voedselbank verder gaat, weet Losiabaar nog niet. “Zolang we nog in staat zijn om te helpen en de financiële middelen voor hebben, doen we het.”

Werkloosheid neemt door de crisis toe

Nog voor de coronacrisis leefde zo’n dertig procent van de inwoners onder de armoedegrens op Curaçao. Alleen in de toerismesector zou op Curaçao zo’n 16.000 banen op de tocht zijn door de coronacrisis, volgens het ministerie van Economische Ontwikkeling. De Centrale Bank van Curaçao schat de werkloosheid tijdens de coronacrisis van 20 naar 60 procent zal toenemen.

