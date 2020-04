Voedselpas voor werklozen en uitkeringsgerechtigden

25 Gedeeld

Willemstad – Mensen met een onderstandsuitkering en langdurig werklozen krijgen een voedselpas. Dat maakte minister Hensley Koeiman gisteren bekend.



Met deze pas kunnen mensen in ieder geval alle producten uit de ‘makutu básiko’ kopen. Dat is een lijst van eerste en gezonde levensbehoeften. De voedselpas is 300 gulden per maand waard voor alleenstaande werklozen en 450 gulden voor werkloze echtparen.



Iemand met een onderstandsuitkering krijgt 150 piek, eenoudergezinnen 300 gulden en gezinnen met kinderen 450 gulden per maand.