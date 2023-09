Voetbalbond Curaçao praat op dit moment niet met Dick Advocaat

WILLEMSTAD – Op dit moment voert de Curaçaose Voetbalfederatie (FFK) geen gesprekken met Dick Advocaat als mogelijke nieuwe bondscoach voor het nationale voetbalteam van Curaçao. De bond reageert daarmee op berichtgeving in de Nederlandse pers.

Daarin wordt gesteld dat Curaçao een aanbod heeft gedaan aan Advocaat en dat er gesprekken gaande zijn over een nieuwe functie.

Die berichtgeving klopt niet volgens de Curaçaose Voetbalfederatie. Op dit moment ligt de focus volledig op lokaal voetbal, aangezien het voetbalseizoen Curaçao op 1 oktober van start gaat.

Dick Advocaat (75) kondigde eerder aan met pensioen te gaan, maar deze week legde hij in een televisie-interview in Nederland uit dat hij door een land benaderd was om de nieuwe bondscoach te worden. Hij noemde het land niet bij naam, maar hij toonde wel interesse. Familieoverleg moet de uiteindelijke doorslag geven, zo zei Advocaat.