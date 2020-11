Voetballer Jetro Willems sluit zichzelf vijf dagen op in SDKK

11 Gedeeld

Willemstad – De bekende voetballer Jetro Willems zat in 2019 vijf dagen in de SDKK-gevangenis. Reden: de 26-jarige linksback uit Rotterdam speelt de hoofdrol in een documentaire met de titel ‘Di velt pa SDKK’.

Willems probeert elk jaar iets te doen voor een goed doel. De voetballer sprak over zijn eigen moeilijke jeugd, voetbalde met zijn tijdelijke lotgenoten en vertelde over de dingen die hij heeft moeten doen om te slagen als voetballer én mens.

De film is op YouTube te zien (https://youtu.be/oaW9dcZi_uY)