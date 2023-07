Voetballers Panama verrassen titelhouder VS in Gold Cup 

SAN DIEGO – De nationale voetbalploeg van Panama heeft zich op de Gold Cup ten koste van de Verenigde Staten geplaatst voor de finale. Panama was in de penaltyserie in San Diego met 5-4 te sterk voor de Amerikanen, die twee jaar geleden de titel pakten.

Na de reguliere speeltijd was de stand 0-0. In de verlenging kwamen beide landen één keer tot scoren. In de negende minuut van de verlenging zette Ivan Anderson Panama op voorsprong en enkele minuten later maakte Jesus Ferreira gelijk. Ferreira miste in de strafschoppenreeks een penalty, net als zijn ploeggenoot Cristian Roldan.

Voor de Verenigde Staten is het de tweede keer sinds 2003 dat de finale wordt misgelopen. De Gold Cup wordt om het jaar gehouden. Panama neemt het in de finale op tegen Mexico, dat in Las Vegas Jamaica met 3-0 versloeg.

Curaçao

Curaçao lag er in de eerste ronde al uit, na verlies van Saint Kitts en Nevis. De Concacaf Gold Cup is een toernooi voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied.