Voetballers van Curaçao uitgeschakeld in kwalificaties Gold Cup

FORT LAUDERDALE – De voetballers van Curaçao zijn uitgeschakeld in de kwalificaties voor de Gold Cup. Het team, dat bestond uit veel (oud-)spelers uit de Eredivisie, verloor in Fort Lauderdale in de eerste ronde van Saint Kitts en Nevis na strafschoppen.

Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. De treffer voor Curaçao werd in de 22e minuut gemaakt door oud-PSV’er Jürgen Locadia. Na de gelijkmaker van Tyquan Terrell voor Saint Kitts en Nevis in de tweede helft moesten strafschoppen uitsluitsel brengen. Daarin was Saint Kitts en Nevis beter dan Curaçao.

Locadia kwam in het verleden uit voor Jong Oranje en werd ook geselecteerd voor het Nederlands elftal, maar tot een debuut bij Oranje kwam het niet. Hij besloot zich daarom beschikbaar te stellen voor Curaçao. Hij luisterde zijn debuut op met een doelpunt, maar dat was niet genoeg voor de winst.

Naast Locadia maakten onder anderen Daijiro Chirino van PEC Zwolle en Richairo Zivkovic van FC Emmen deel uit van de selectie van bondscoach Remko Bicentini.