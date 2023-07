Voetballers VS bereiken halve finales Gold Cup na strafschoppen

CINCINNATI – De voetballers van de Verenigde Staten hebben de halve finales bereikt van de Gold Cup. De titelverdediger schakelde Canada uit na strafschoppen. Doelman Matt Turner was de grote man bij de Amerikanen. Hij stopte in de noodzakelijke strafschoppenserie na 2-2 in de verlenging twee Canadese strafschoppen.

Brandon Vazquez had de Amerikanen, waar AZ-speler Djordje Mihailovic eerder in de tweede helft was gewisseld, op voorsprong gezet. Steven Vitória maakte in de extra tijd de gelijkmaker, waardoor een verlenging nodig was. Daarin was er in de 115e minuut een eigen doelpunt van de Canadees Scott Kennedy, maar Jacob Shaffelburg dwong met een treffer in de negende minuut van de blessuretijd van die verlenging alsnog strafschoppen af.

Daarin maakte Turner het verschil. De keeper stopte de inzetten van Vitória en Liam Fraser nadat Vazquez ook had gemist voor de VS. Charles-Andreas Brym miste de laatste strafschop voor Canada.

De Concacaf Gold Cup is een toernooi voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De Verenigde Staten nemen het woensdag in de halve finale op tegen Panama. Mexico en Jamaica spelen de andere halve finale.