Voetbaltrainingen en Lifeskills voor de nieuwe generatie, te beginnen op Curaçao

WILLEMSTAD – Kinderen op Curaçao werden vandaag verrast met nieuwe doelen. AFC Ajax, Sandals Resorts en haar foundation, lanceren een programma dat visnetten uit de oceaan en plastic afval op creatieve wijze omtovert tot kleurrijke voetbaldoeltjes.



Via het zogeheten Future Goals programma ontvangen basisscholen op Curaçao voetbalmaterialen, aangevuld door een sportief lesaanbod, dat is ontwikkeld in samenwerking met Ajax-coaches. Het programma – met als doel het empoweren van kinderen door middel van voetbal – luidt het begin in van een samenwerking tussen Ajax en Sandals, dat op 1 juni een nieuw resort op het eiland opent.



Future Goals is een initiatief dat kinderen aanzet tot voetballen, middels duurzaam geproduceerde materialen. Het programma begint met het aanbieden van de juiste voetbalspullen – goals en ballen – en wordt vervolgens per regio of eiland ontwikkeld op basis van de lokale behoeften. Future Goals start in Curaçao, met als uiteindelijke doel het programma door het hele Caribisch gebied uit te rollen.



Lesprogramma

Op Curaçao werken Ajax en Sandals samen om alle basisscholen op het eiland te voorzien van Future Goals, aangevuld door een bijbehorend lesprogramma, wat ontwikkeld is in samenwerking met Ajax-coaches. Het acht weken durende programma gebruikt de kracht van voetbal om kinderen sportieve én sociale vaardigheden bij te leren. Hierbij is er speciale aandacht voor het belang van goed zorgen voor het eiland en de mensen om je heen.



Future Coaches, lokale jongeren die worden opgeleid door Ajax-coaches, verzorgen het programma op de scholen. Het programma wordt afgesloten met een voetbaltoernooi, waarbij alle deelnemende scholen op het eiland het tegen elkaar opnemen.



Limpi



Future Goals zet zich ook buiten de scholen in om waarde toe te voegen aan de lokale gemeenschap. Zo werkt het programma samen met het in Curaçao gevestigde Limpi, een plastic-recyclingbedrijf dat de productie van de doeltjes verzorgt. Deze worden volledig vervaardigd uit oude visnetten en plastic afval. Daarnaast zijn de jongeren, die worden opgeleid tot Future Coaches, geselecteerd door Favela Street, een stichting die de kracht van voetbal gebruikt om lokale jongeren tot rolmodellen te maken.



Ajax-directeur Edwin van der Sar: “Ajax heeft als missie om de toekomst van voetbal op wereldwijd niveau kracht bij te zetten. Dit begint bij onze jeugd, de volgende generatie. Daarom doen we er alles aan om toekomstige generaties te inspireren. Samen met Sandals kijken we er naar uit om impactvolle voetbalprogramma’s voor kinderen op Curaçao en de rest van het Caribisch gebied op te zetten, om te beginnen hier op het MGR Niewindt College op Curaçao.”



Heidi Clarke, uitvoerend directeur van de Sandals Foundation: ”Future Goals ondersteunt op perfecte wijze Sandals’ ambitie om de eilanden in het Caribisch gebied te versterken. Via onze filantropische tak, de Sandals Foundation, en onze kernpijlers onderwijs, milieu en gemeenschap. Onszelf onderdeel maken van de lokale gemeenschap is altijd een belangrijk uitgangspunt geweest bij het uitrollen van Sandals Royal Curaçao. Dit is een nieuw eiland voor Sandals en dat zien we als een kans om onze sociale impact te vergroten. Deze unieke samenwerking met Ajax is een uiting van onze belofte aan toekomstige generaties.



Geschenk



Jeanne Hellburg, Schoolhoofd van basisschool MGR. Niewindt College, mocht de eerste Future Goals in ontvangst nemen: “Je ziet en voelt echt wat voetbal voor de kinderen betekent; geef ze een bal en een doel, en niets anders lijkt er meer toe te doen. Future Goals is een geschenk voor ons en alle kinderen op deze school.”



