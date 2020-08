Voetganger zwaar gewond

6 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – Een voetganger is zaterdag vroeg in de ochtend zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. Dat gebeurde op de Andres Belloweg tussen de rotonde van Jongbloed en de Gosieweg.

De man klom net uit de rooi langs de kant en zag niet dat er een auto aankwam. Jaarlijks zijn er 13.000 ongelukken op Curaçao, waarbij 3000 gewonden vallen. Vandaag is de week van de verkeersveiligheid begonnen. Dat is elk jaar in Augustus.

