Volg in januari een mediationopleiding op Curaçao |Advertorial

Woont u op Curaçao en wilt u mediator worden? Of wilt u uw conflictvaardigheden verbeteren? De Mediationopleiding van het Centrum voor Conflicthantering is dan een perfecte match voor u.

In januari 2024 verzorgt het CvC op Curaçao een mediationopleiding. In het hart van Willemstad word je met maximaal 16 cursisten professioneel mediator. In de mediationopleiding van het CvC draait het om vakmanschap. Met de beste en zeer ervaren mediators en trainers van Nederland bieden wij u een opleiding waarmee u zich de vaardigheden en attitude van de mediator werkelijk eigen maakt.

De Versnelde Mediationopleiding op Curaçao is een officieel door het MfN erkende basisopleiding tot Professioneel Mediator.

Inschrijven is mogelijk tot 1 januari 2024.

MEDIATIONOPLEIDING WAT EN VOOR WIE

Voor wie en ingangseisen

Voor deelname dient u te beschikken over HBO+/WO werk- en denkniveau. Het aantal deelnemers per opleidingsgroep is maximaal zestien personen. De mediation-opleiding is vooral gericht op:

Bedrijfsjuristen, notarissen, advocaten, rechtshelpers in de uitgebreidste zin.

Managers, afdelingshoofden, personeelsfunctionarissen en vertrouwenspersonen in organisaties.

Functionarissen, al dan niet in overheidsdienst of in bestuursfuncties, en deel uitmakend van organen die klagers of bezwaarden horen voordat de formele procesgang plaatsvindt.

Psychologen en professionele hulpverleners.

Zij die bemiddelingskwaliteiten in hun huidige of toekomstige functie willen inbouwen.

Rooster voor opleiding

Dag 1 15 januari 2023 07:30 – 17:30 Willemstad Dag 2 16 januari 2023 07:30 – 17:30 Willemstad Dag 3 18 januari 2023 07:30 – 17:30 Willemstad Dag 4 19 januari 2023 07:30 – 17:30 Willemstad Dag 5 22 januari 2023 07:30 – 17:30 Willemstad Dag 6 23 januari 2023 07:30 – 17:30 Willemstad

Kosten

Inclusief: koffie/thee, lunches, een syllabus, readers, hand-outs en gebruik van de digitale leeromgeving.

Exclusief: eventuele reis- en verblijfskosten, verplichte en aanbevolen literatuur (kosten ca. € 275,-).

De trainingen van het CvC zijn vrijgesteld van BTW.

Ervaringen

Benieuwd wat eerdere deelnemers van de Mediationopleiding vonden? In onderstaande video vertellen Lisa, Emilie en Jeanine meer over hun ervaringen.

Inschrijven

Vanuit onze website wordt u doorgeleid naar onze opleidingsportaal waar u zich kunt inschrijven. Na inschrijving wordt u verzocht om een korte biografie en motivatie voor de opleiding in te sturen.

Werkwijze

De Mediationopleiding bestaat uit 6 opleidingsdagen (54 uur), huiswerkgroepen (12 uur) en literatuurstudie (60 uur). De totale opleidingsduur strekt zich uit over een periode van twee intensieve weken.

Cursisten ontvangen een syllabus (bij de prijs inbegrepen) en een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen lectuur (niet bij de prijs inbegrepen, in totaal ongeveer 350 euro). Hiernaast krijgen cursisten toegang tot onze e-learning omgeving. In de opleiding worden praktijkgerichte theorie en vaardigheidstraining afgewisseld. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van materiaal uit de werksituatie van de cursisten. Videobeelden van nationale en internationale mediators worden geanalyseerd.

Doelen van de opleiding

Kennismaken met werkterreinen en werkzaamheden van de professionele mediator.

Ontwikkelen van een instrumentarium voor de mediator: mediationvaardigheden.

Integreren van deze werkzaamheden in de (werk)situatie van de deelnemers.

Structureren van het mediationproces.

Ontdekken en ontwikkelen van eigen specifieke kwaliteiten.

Beroepshouding en ethiek.

Inzicht verkrijgen in mogelijkheden en beperkingen van mediation.

Onderkennen plaats van mediation naast andere mogelijkheden voor het hanteren van conflicten.

PROGRAMMA MEDIATIONOPLEIDING

De opleiding bestaat uit 6 cursusdagen en heeft enkele hoofdthema’s.

Dag I: 15 januari 2024

Omgaan met conflicten

Plaats van mediation binnen conflicthantering

Grondhouding en ethiek

Rol van communicatie

Het opbouwen van een werkrelatie; de intakefase

En verder: formuleren individuele leerdoelen, opstellen werkplan, overzicht relevante literatuur, formeren van huiswerkgroepen, bespreken werkwijze en oefenopdrachten

Dag II: 16 januari 2024

Structuur en strategie van mediation

Exploratiefase

Invalshoeken, escalatie en de-escalatie

Communicatie- en mediationvaardigheden

En verder: bespreken huiswerkopdrachten en literatuur

Dag III: 18 januari 2024

Exploratiefase vervolg

Omgaan met emoties en tegenoverdracht

Reddersdriehoek en OVK-model

Casus

Omgaan met lastige situaties

Dag IV: 19 januari 2024

De Onderhandelfase

Onderhandelen volgens de Harvard-methode

Communicatie- en mediationvaardigheden

En verder: bespreken huiswerkopdrachten en voorbereiding eindopdracht

dag V: 22 januari 2024

Mediationverslag

Juridische aspecten van Mediation

Mediation overeenkomst en vaststellingsovereenkomst/MfN reglement

Roos van Leary Tijdperspectief in een mediation

Blok VI: 23 januari 2024

Terugblik vorige dag

Rollenspel van begin tot eind

Theorietoets en INTOP

Het Assessment

Ethiek en professionaliteit

Mediationbenaderingen

Evaluatie en Beoordeling

Certificering; proefmediations, bespreken eindopdrachten, individuele evaluatie en uitreiking van certificaten en toegang tot de CvC Mediation App.

Heeft u vragen over deze opleiding, neem dan contact op via e-mail naar [email protected]

Het Centrum voor Conflicthantering (CvC) is een gerenommeerd opleidingsinstituut dat zich richt op het opleiden van mediators.

