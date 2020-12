Volgende editie Curaçao International filmfestival Rotterdam uitgesteld

Willemstad – De volgende editie van het Curaçao International filmfestival Rotterdam is uitgesteld. Dat meldt Fundashon Bon Intenshon.

Reden is de aanhoudende onzekerheid door Covid-19, de beperkte zaalcapaciteit en de geringe mogelijkheden voor crowdmanagement. De 50-ste editie van het moederfestival in Rotterdam gaat wel door. In twee delen. Eén in februari, de andere in juni.

Daartussen zijn een aantal activiteiten, waaronder ook een speciaal programma dat focust op Caribische films. Meer informatie over het filmprogramma van IFFR en de diverse evenementen is te vinden op IFFR.com.

