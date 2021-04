Volgende week ook test verplicht na aankomst op Curaçao

1 Delen

let op: dit bericht is aangepast

Vanaf volgende week moeten binnenkomende passagiers op Hato drie dagen na aankomst een sneltest antigeentest laten afnemen. Mocht die positief zijn, dan volgt verplichte isolatie.

De PCR-test in Nederland blijft verplicht. Zonder negatief certificaat neemt de luchtvaartmaatschappij passagiers niet mee. Reden om nu ook een sneltest te verlangen, na aankomst is omdat de PCR-test niet waterdicht is en er toch nog besmettingen doorheen glippen.

De test is onderdeel van de Passenger Locator Card, die reizigers via www.dicardcuracao.com moeten invullen voor vertrek. Dan volgt automatisch het inplannen en afrekenen van de antigeen test. Dit moet binnen 48 uur voor vertrek naar Curacao worden ingevuld.

Izzy Gerstenbluth erkent dat de maatregel niet bevorderlijk is voor het toerisme. Maar die is volgens de epidemioloog toch al geraakt. Gisteren stapten er 41 mensen uit de KLM-Boeing en 34 passagiers uit het toestel van TUI.

