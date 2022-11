WILLEMSTAD – Voor de tweede keer in één maand is de VSBO Sint Jozef in Otrobanda slachtoffer geworden van inbraak. Naast verdwenen airco’s werd een groot aantal ramen ingeslagen.

Bij de eerste inbraak waren ook al airco’s gestolen, gisternacht werden de overige airco’s weggehaald. De inbraak is door beveiligingscamera’s gefilmd. De schoolleiding smeekt de politie om de beelden te gebruiken en de dieven te achterhalen.