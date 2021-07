Voor de vierde dag op rij weer forse toename positieve testen op Curaçao

Vandaag zijn 68 mensen positief getest. Voor de vierde dag op rij stijgt het aantal besmettingen met grote stappen. Het totaal stond aan het begin van de week op 48 en is nu gestegen naar 246.

De testratio was maandag 0,4 maar is nu bijna 4,5. De meeste besmettingen zijn lokaal, maar de GGD meldt niet of daar superspread events tussen zaten. Het gaat volgens epidemioloog vooral om jongere mensen die positief testen.

Er liggen twee patiënten met covid19 in het ziekenhuis, maar de patiënt die gisteren op de IC belandde is daar weer weg.