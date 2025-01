Defensie Voor het eerst sinds 2021 Curaçaose militairen bevorderd Dick Drayer 24-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vandaag zijn twee Curaçaose militairen, luitenant Koster en luitenant Carmelia, bevorderd tot officier. Het is voor het eerst sinds 2021 dat een Curaçaose militair deze mijlpaal bereikt. Beide officieren hebben een intensieve opleiding doorlopen in Nederland en op Curaçao, waar ze zijn voorbereid op tactische en leidinggevende taken.

Luitenant Koster, met zeven jaar ervaring bij de Curaçaose Militie (CURMIL), wil bijdragen aan de ontwikkeling van CURMIL tot een hoogstaande eenheid. Luitenant Carmelia, die sinds 2021 bij de militie werkt, heeft naast zijn militaire ambities ook interesse om verder te studeren in bedrijfskunde of logistiek management.

Met deze bevorderingen groeit het aantal Curaçaose officieren naar vijf. De professionalisering van Caribische militairen blijft volgens Defensie een speerpunt, met ook Arubaanse militairen in opleiding.

Stationsschip

Tegelijkertijd heeft de Zr.Ms. Groningen de taak als stationsschip in het Caribisch gebied overgenomen van Zr.Ms. Holland. Het patrouilleschip meerde vanochtend af in de St. Annabaai in Willemstad. Het schip zal de komende maanden actief zijn in anti-drugsoperaties en staat ook paraat om noodhulp te leveren.

Het stationsschip werkt op internationale wateren samen met de Amerikaanse kustwacht en dichtbij de kust met de Kustwacht Caribisch gebied. Aan boord bevindt zich een NH90 maritieme gevechtshelikopter, die ondersteuning biedt bij luchtoperaties. Zr.Ms. Holland, het vorige stationsschip, keerde in december terug naar Den Helder na een missie waarin bijna 9000 kilo cocaïne werd onderschept.