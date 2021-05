Voor het eerst sinds begin februari geen besmettingen op Curaçao

282 Gedeeld

Voor het eerst sinds 8 februari kent Curaçao geen nieuwe besmettingen. Het is de vierde keer dit jaar dat de ‘0’ wordt gehaald. Wel viel er een dode in het ziekenhuis, op de afdeling Intensieve Zorg. Het totaal aantal dodelijke slachtoffers is nu 117.

Op de Intensive Care vechten nog 19 patiënten voor hun leven. Op de Covid-afdeling liggen tien coronapatiënten.

Het aantal actieve cases op het eiland is 127, 21 minder dan gisteren.

23/25/1feb/8/