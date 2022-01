Voor het eerst sinds een maand daling te zien op Curaçao in positieve cases

35 Gedeeld

Willemstad – Voor het eerst sinds meer dan een maand daalt het aantal actieve coronabesmettingen weer op Curaçao. Afgelopen dag werden er 2590 tests afgenomen. Daarvan waren er 427 positief, in zo’n 10 procent van de gevallen ging het om geïmporteerde cases.

Het aantal actieve cases is vanwege de aangekondigde automatisering en verkorting van de quarantaineperiode flink aan het dalen, maar liefst 828 personen konden weer uit isolatie. Daarmee komt het aantal actieve cases op 11.562 te staan.

Helaas is er wel weer iemand overleden aan het coronavirus, het gaat om de 207e coronadode op Curaçao. Ook is er weer één coronapatiënt opgenomen in het CMC, daar liggen nu 54 coronapatiënten, waarvan dertien op de IC.

