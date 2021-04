Voor het eerst sinds eind maart niemand overleden aan Corona

WILLEMSTAD – Gisteren is er op Curaçao voor het eerst niemand overleden aan de gevolgen van Corona. Op 30 maart waren er in totaal 30 doden te betreuren, daarna liep het dodental elke dag op tot 108 eergisteren. Op die dag in maart liep ook het aantal ziekenhuisopnames fors op. Dat is inmiddels ook aan het afnemen.

Gisteren lagen er nog 55 patiënten in het CMC, van wie 28 mensen op de intensive care. Op Aruba liggen nog vier patiënten uit Curaçao. Negentien mensen testten positief gisteren op een totaal aantal van 608 afgenomen testen. Een testratio derhalve van 3,1 procent. Het totaal aantal actieve cases is nu 530. Dat is 79 minder dan de dag ervoor.