Voorarrest ‘Lo’ Martines met 8 dagen verlengd

WILLEMSTAD – Het voorarrest van KEM-Statenlid Michelangelo ‘Lo’ Martines is met acht dagen verlengd. Dat heeft de Rechter-Commissaris gisteren besloten. Martines werd afgelopen maandag aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen.

Bij een eerste aanhouding kan een verdachte 48 uur in verzekering worden gesteld. Daarna moet de Rechter-Commissaris bepalen of er voldoende grond is om een verdachte langer vast te houden en het voorarrest met maximaal acht dagen te verlengen. Dat is nu dus gebeurd. Martines moet tot zeker volgende week vrijdag, 15 november, in de cel blijven zitten. Daarna kan een verdachte nog eens 30 tot 60 dagen langer vast blijven zitten.

Erg verrassend is die verlenging van dat voorarrest niet. Openbaar Ministerie en RST hebben een jaar onderzoek besteed aan de zaak ‘Bleda’, voordat de centrale figuur in die zaak, Martines, deze week werd aangehouden.

Politieke gevolgen

Wat de politieke gevolgen zijn van de aanhouding is nog niet duidelijk. Volgens nummer 2 binnen Partido KEM, Anthony Godett, blijft KEM het kabinet met MFK steunen en zullen ze op korte termijn een Minister van SOAW presenteren. Godett zei eerder deze week dat de steun wederzijds is en dat ook MFK vertrouwen houdt in een coalitie met KEM.

Ook is nog niet duidelijk wat er met de zetel van ‘Lo’ Martines in het parlement gebeurt. Godett gaf deze week voor de camera van Curacao.nu aan, open te staan om de plek van Martines, aldanniet tijdelijk, over te nemen.

