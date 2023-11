Voorbereidingen voor carnaval 2024 begonnen

WILLEMSTAD – Inwoners van Curaçao die hun oude plekje op straat willen reserveren tijdens het carnaval van volgend jaar, om het vervolgens aan bezoekers aan te bieden, kunnen zich vanaf 20 november registreren. Er dient direct afgerekend te worden

De registratie voor het carnaval vindt plaats per sectie. Voor sectie A van Venezuelaweg tot MirlaPlateweg vindt registratie plaats tussen 20 en 24 november. Sectie B van Mirlaplateweg tot Missouriweg volgt daarna tussen 27 november en 1 december. Sectie C van Missouriweg tot Charoweg is aan de beurt tussen 4 en 8 december en Sectie D van Charoweg tot Brionplein sluit af met registratie tussen 11 en 15 december.

Wachtlijst

Voor iedereen die tijdens carnaval 2023 geen plek had als Prekario, is er de mogelijkheid om op de wachtlijst te komen. Deze wachtlijst is geopend van 20 november tot 15 december. In januari wordt er een e-mail gestuurd naar iedereen die in aanmerking komt voor een plek volgens de volgorde van de wachtlijst.

De registratie vindt volledig online plaats. Alle klanten die zich registreren, ontvangen een e-mail met instructies voor registratie en betaling.