Voorbereidingscampagne voor ‘World Clean Up Day’ 2023 van start 

WILLEMSTAD – De stichting Curaçao Clean Up heeft symbolisch het startschot gegeven voor haar voorbereidingscampagne voor ‘World Clean Up Day’ 2023. Dit jaar ligt de nadruk op nauwere betrokkenheid met buurten.

De stichting Curaçao Clean Up heeft haar campagne gelanceerd om de gemeenschap uit te nodigen deel te nemen aan de Wereldwijde Opruimdag die op 16 september plaatsvindt.

Dit jaar werkt Curaçao Clean Up nauwer samen met buurten. Het doel is dat zij het komende jaar buurten bezoekt om bewoners bewust te maken van het belang van het schoonhouden van hun buurt en om informatie te verstrekken over schoonmaken en recycling.

Leden van het bestuur van Curaçao Clean Up hebben Zwaan en Santa Helena bezocht om contacten te leggen voor toekomstige samenwerking.

De bedoeling is dat zowel Sefba als de Buurtvereniging contact leggen met meer buurten. Vandaar de keuze om de voorbereidingscampagne en inschrijvingen te starten bij het Buurtcentrum Brievengat.

Curaçao Clean Up heeft samen met Coca-Cola deze gelegenheid aangegrepen om het buurtcentrum recyclebakken te schenken. Deze bakken zijn bedoeld om bewustwording binnen de buurt te creëren over het recyclen van plastic en aluminium.