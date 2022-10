Voorbij met bijna gratis Paracetamol en Otrivin bij de Curaçaose apotheek

WILLEMSTAD – Als alles volgens plan verloopt is het per 1 januari voorbij met ‘gratis’ middelen als Paracetamol en Otrivin op recept bij de apotheek. SVB moet bezuinigen deed in mei al voorstellen om alle zogenaamde over the counter-middelen (OTC) uit het basispakket te halen.

De Inspectie heeft op dat voorstel geadviseerd en SVB is nu bezig met een eindversie. 4,9 miljoen gulden moet het voorstel opleveren.

Naast deze besparing ligt er ook een plan om een indicatielijst in te voeren die regelt dat geneesmiddelen alleen met een specifieke indicatie voor vergoeding in aanmerking komen. Die maatregel zou 3,9 miljoen gulden opleveren.

Volgens de SVB zijn OTC’s geneesmiddelen die ook zonder recept bij de apotheek verkrijgbaar zijn. Het gebruik van deze middelen is doorgaans incidenteel en kortdurend van aard.

OTC-middelen worden veel gebruikt, waardoor met name het volume aan receptregels en ook de kosten hoog zijn. De receptregelvergoeding van zeven gulden valt vaak duurder uit dan de inkoopprijs van de relatief goedkope OTC-middelen zelf. De klant betaalt voor een doosje paracetamol één gulden.

In Nederland zijn OTC’s niet opgenomen In het basispakket. Voor vergoeding van sommige andere geneesmiddelen geldt in Nederland een zogenaamde indicatielijst.

Ook bij de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) op Aruba zijn de eerste stappen genomen om OTC’s uit het vergoedingspakket te halen en om de principes van indicatielijst over te nemen in het farmaceutisch beleid aldaar.

Pakketversobering ten aanzien van OTC’s is bovendien een wereldwijd fenomeen, volgens de SVB.