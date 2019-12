Voordelig naar de zon? Boek snel een last minute vakantie naar Curaçao!

16 Gedeeld

Ben jij helemaal klaar met het grauwe, grijze weer in Nederland? Zie je jezelf al met een cocktail in de hand op een prachtig wit zandstrand met palmbomen zitten? Boek snel een last minute vakantie naar Curaçao.

Het strand van Porto Mari, foto: Inge Poorthuis

Curaçao, het grootste eiland qua oppervlakte van de ABC-eilanden, staat bekend om haar prachtige baaien met schitterende, witte zandstranden. Je kunt er heerlijk zonnen, snorkelen of duiken. Onder water vind je mooie koraalriffen met allerlei tropische vissen. Het landschap van Curaçao is heuvelachtig, groen en je ziet er veel cactussen. Af en toe kom je nog een prachtig oud landhuis tegen. Willemstad wordt gedomineerd door vrolijk gekleurde gebouwen en smalle straatjes waar je eindeloos kunt slenteren. Daarnaast is er altijd wel iets te doen op het eiland, leuke strandfeestjes, ‘happy hours’, gezelligheid gegarandeerd. Met bijna 365 dagen zon per jaar en een temperatuur van rond 32 graden Celsius, is het dus de perfecte plek om even te ontsnappen aan de Nederlandse kou.

Genieten van een cocktail op Curaçao



Curaçao biedt voor ieder wat wils

Naast dat je natuurlijk heerlijk van het strandleven kunt genieten is er op Curaçao van alles te zien. Voor natuurliefhebbers is er het Christoffelpark Park, waar je onder andere de Christoffelberg kunt beklimmen, en Shete Boka Nationaal Park. Wil je je onderdompelen in de historie van het eiland, bezoek dan één van de prachtige, oude landhuizen die het eiland rijk is. Ook in het oude centrum van Willemstad waan je je in het verleden. In de wijken Punda en Pietermaai zijn nog volop koloniale panden te vinden. Voor ‘shopaholics’ zijn de kleine straatjes van de wijken Otrabanda en Punda een aanrader. Wil je het groots aanpakken, ga dan naar één van de shoppingmalls op Curaçao. De shoppingmall Sambil biedt naast vele winkels met kleding en schoenen, een speelplaats voor de kinderen en een ‘food court’.

Handelskade op Curaçao

Wil jij ook naar Curaçao?

Kun je niet wachten om Curaçao te gaan ontdekken. Zie je jezelf al zitten op het strand, met een cocktail in de hand, genietend van de zonsondergang? Of slenterend door de kleine straatjes van Willemstad met koloniale gebouwen? Kijk dan eens hier naar het last-minute aanbod voor een vakantie naar Curaçao. Wie weet zit er een te gekke aanbieding voor je tussen en kun je al snel op vakantie naar dit prachtige eiland. Wil je alvast reserveren voor de zomervakantie, dat kan natuurlijk ook, bekijk dan hier het aanbod van alle reizen naar Curaçao.