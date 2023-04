Voorjaarsnota: Nederland gaat er al vanuit dat de liquiditeitsleningen dit jaar niet afgelost gaan worden

DEN HAAG – Het Kabinet Rutte gaat er nu al vanuit dat de verstrekte liquiditeitsleningen aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, van iets meer dan één miljard euro, worden verlengd. Dat kan worden opgemaakt uit de vandaag gepubliceerde Voorjaarsnota.

De drie landen zijn in overleg met Nederland over herfinanciering van de aflopende leningen. 10 oktober is de deadline, maar Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben al aangegeven dan niet alles terug te kunnen betalen. Nederland houdt daarom rekening met een schamele 76 miljoen aan terug stortingen.

Aruba

Of Aruba kan meeprofiteren van een herfinancieringsconstructie is nog maar de vraag. Het parlement wil niet akkoord gaan met de consensus rijkswet financieel toezicht, terwijl dat wel een voorwaarde is om de liquiditeitsleningen te herfinancieren. Aruba zou de aflossing willen betalen met geleend geld uit Amerika, maar daar is wel toestemming voor nodig vanuit Den Haag.