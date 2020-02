Voorlichtingscampagne voor jongeren tijdens carnaval

14 Gedeeld

Willemstad – Sende? Gosa Sigur! Oftewel: Lit?! Sendé is een campagne georganiseerd door het ministerie van Justitie, speciaal gericht op jongeren tussen de 12 en 24 jaar met als doel bewustwording omtrent drugs, alcohol en seksualiteit.

De campagne richt zich op de gevolgen en risico’s van drank- en drugsgebruik en -misbruik en op seksueel overschrijdend gedrag. Het ministerie van Justitie lanceert de campagne weliswaar tijdens de carnavalsperiode, omdat het een periode is met veel feesten en publieke activiteiten waaraan de jeugd deelneemt, maar het is de bedoeling de campagne in 2020 voort te zetten. De justitiële keten, die de campagne organiseert, heeft inmiddels 22 scholen bezocht en daarmee 1750 jongeren bereikt.