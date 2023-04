Voormalig Insel Air manager Edward Heerenveen is nieuwe CEO van JetAir

WILLEMSTAD – JetAir heeft Edward Heerenveen aangetrokken als CEO van de Curaçaose luchtvaartmaatschappij. De ex-Insel Air-man volgt Robert Maas op, die de afgelopen vijf jaar CEO van het bedrijf was en om persoonlijke redenen is vertrokken.

Geruchten als zou Heerenveen Jetair kopen van JetAir-eigenaar Antonio Ribeiro berusten niet op waarheid, stelt de maatschappij in een persverklaring.

Volgens ochtendkrant Èxtra is Heerenveen gisterochtend aan het personeel van JetAir voorgesteld als de nieuwe CEO.

Insel Air

Edward Heerenveen is geen onbekende in de Curaçaose luchtvaartindustrie. Hij was een van de directeuren van Insel Air, die in zijn tijd behoorlijk succesvol was, maar later failliet ging.

JetAir is een jong vliegbedrijf dat een gestage maar zeer stabiele groei laat zien. Tijdens de COVID-pandemie heeft JetAir moeilijke tijden doorgemaakt, maar de maatschappij heeft het overleefd en wordt nu gezien als een betrouwbaar en serieus bedrijf.