Ex-inspecteur Jan Huurman signeert zijn boek over Curaçao in Nijmegen

Jan Huurman werd door voormalig minister Suzy Römer weggestuurd

Voormalig Inspecteur van de Volksgezondheid, Jan Huurman heeft zijn periode op Curaçao in een boek vervat. Drie jaar bewaakte hij van de kwaliteit van de gezondheidszorg. In zijn boek “Inspectie Volksgezondheid Curaçao. Ambitie en teleurstelling – botsing van culturen” beschrijft Jan Huurman wat hij allemaal heeft meegemaakt.

Vrijdag 22 oktober is Huurman tussen 16.00-17.00 uur in de winkel van Dekker v.d. Vegt Boekverkopers in Nijmegen om zijn boek te signeren.

In 2011 bezoekt Jan Huurman Curaçao tijdens een studiereis en raakt geïnteresseerd in de volksgezondheid op het eiland. Zonder veel kennis van het land en de Caribische samenleving begint hij in 2012 als inspecteur Gezondheidszorg.

Het gebeurt midden in een tijd waarin Curaçao zich in een diepe politieke crisis bevindt met vallende kabinetten en een premier Schotte die uiteindelijk wordt veroordeeld. Huurmans contract wordt in 2013 niet verlengd na een conflict met de minister.

Drie kabinetten later keert Jan Huurman in 2017 terug op Curaçao als inspecteur-generaal. Er blijkt in zijn afwezigheid weinig gebeurd te zijn. Hij stelt opnieuw orde op zaken en ervaart nu nog sterker dan in de eerste periode hoe groot de kloof is tussen de aanpak van een Nederlander (‘makamba’) en een ‘you di Korsou’ (kind van het eiland).

Huurman schetst zijn belevenissen tegen de achtergrond van de cultuur van de Curaçaose samenleving. Schrijnende armoede en (corrupte) rijkdom. Vriendjespolitiek en racisme. Spanningen tussen de oorspronkelijke bevolking en de Nederlandse ex-kolonisator. Grote economische problemen, financieel op het randje van faillissement. Komt Curaçao er nog bovenop? Of is het eeuwige optimisme van de vrolijke, gastvrije, goedlachse bevolking terecht?

Bloemhof

Het boek kost 20,99 euro en komt ook uit op Curaçao. Op 10 november presenteert en signeert Huurman zijn boek om 20.00 uur in Bloemhof.