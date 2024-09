Luchtvaart & Reizen Voormalig Jetair-directeur ontkent berichten over terugbetaling schuldeisers Redactie 25-09-2024 - 2 minuten leestijd

Jetair toestel in de hangar van de luchthaven van Curaçao.

WILLEMSTAD – Antonio Ribeiro, de voormalige directeur van de failliete luchtvaartmaatschappij Jetair, ontkent tegeniover de Amigoe dat hij bezig is met het terugbetalen van schuldeisers. Hij reageert hiermee op berichten die circuleren op sociale media, waarin wordt beweerd dat Jetair bepaalde schulden al zou hebben terugbetaald in een poging om het bedrijf opnieuw op te starten.

Ribeiro verklaarde tegenover de Amigoe dat hij “geen flauw idee” heeft waar deze berichten vandaan komen. Hij benadrukt dat hij weliswaar nog in overleg is met de curatoren van het faillissement, maar dat dit overleg een ander doel dient. De voormalige directeur ontkracht daarnaast geruchten dat schuldeisers al geld hebben ontvangen.

Volgens Ribeiro is er simpelweg geen geld om terug te betalen. “Jetair is failliet gegaan met de hele boedel,” stelt hij. Het idee dat het bedrijf over middelen beschikt om betalingen te doen, klopt volgens hem niet. Hoewel hij nog in contact staat met de curatoren, liet Ribeiro niet weten waarom deze gesprekken nog lopen en wat het uiteindelijke doel daarvan is.

De berichten over een mogelijke terugbetaling begonnen te circuleren na claims op sociale media dat voormalig Jetair-personeel en touroperators al betalingen zouden hebben ontvangen. Ribeiro heeft aangegeven door zijn secretariaat op de hoogte te zijn gebracht van deze berichten en voegt eraan toe dat de curatoren nog steeds werken aan de afwikkeling van het dossier.

De voormalige directeur maakte verder duidelijk dat er op dit moment geen plannen zijn voor een doorstart van Jetair en dat alle activiteiten van de luchtvaartmaatschappij zijn gestaakt sinds het faillissement.

