Voormalig karatespecialist Orlando Neslo omgekomen bij aardbeving in Turkije

WILLEMSTAD – Een van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije is de 71-jarige Orlando Neslo uit Curaçao. Het lichaam van de voormalige leraar natuur- en scheikunde werd zaterdag gevonden onder het puin van een wooncomplex in Antakya.

Orlando Neslo en zijn Turkse vriendin werden sinds maandag vermist. „Aan de week die een maand leek te duren is een einde gekomen”, schrijft zijn dochter Jacqueline op Facebook. „Vanmiddag is mijn vader gevonden en was helaas al overleden.”

Karatelessen

Orlando Neslo, geboren op Curaçao en inmiddels gepensioneerd woonde in Enschede. Hij was tot 2014 als docent verbonden aan het Marcellinus College in Oldenzaal. Ook gaf hij in de avonduren karatelessen, onder meer in Almelo waar hij lange tijd een eigen karateschool had.

Neslo is het vierde Nederlandse slachtoffer van de aardbeving in Turkije en Syrië. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder deze week weten dat er officieel zeven Nederlanders worden vermist.