Politiek Voormalig minister en parlementariër Jaime Cordobá overleden Dick Drayer 15-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Voormalig hoofd van het wijkteam van Otrobanda, oud-parlementariër, ex-minister en oud-voetballer van Sentro Dominguito, Haime Cordobá, is overleden. Cordobá, die ook bekendstond als een gepassioneerd kòmbèk-danser, is vrijdag 13 december in Nederland overleden na een ziekbed.

Cordoba wordt gecremeerd in Nederland. Zijn as zal daarna worden overgebracht naar Curaçao, waar hij zijn laatste rustplaats krijgt op de begraafplaats van Santana in Pietermaai.

Pueblo Soberano

Jaime Luis Córdoba was minister van Sociale Ontwikkeling, Werk en Welzijn in de kabinetten Koeiman en Pisas. Daarvoor was hij lid en vicevoorzitter van de Staten van Curaçao. Vlak voor de ontbinding van de Nederlandse Antillen sloot hij zich aan bij Pueblo Soberano (PS) en werd na de verkiezingen van 27 augustus 2010 lid van de eerste Staten van Curaçao.

Toen na de moord in 2013 op de PS-leider Helmin Wiels het kabinet Asjes werd gevormd, had Córdoba minister van Sociale Zaken, Werk & Welzijn kunnen worden. Hij zag daar echter van af, om partij-ervaring in de Staten niet teloor te laten gaan en liet Jeanne-Marie Francisca minister worden.

In december 2015 werd Córdoba gekozen tot politiek leider van PS en opvolger van Helmin Wiels. Hij was de enige kandidaat bij de partijverkiezing. Op 16 december 2015 volgde hij Melvin Cijntje op als fractievoorzitter van de partij in de Staten van Curaçao. Deze functie bleef hij vervullen tot zijn benoeming tot minister in het kabinet-Koeiman.

De Curaçaose gemeenschap verliest hiermee een veelzijdige persoonlijkheid die jarenlang actief was in zowel de publieke dienst als in sportieve en culturele kringen. Cordoba is 74 jaar oud geworden.

