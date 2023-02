Voormalig minister Paul Croes zit zijn straf uit in de KIA-gevangenis op Aruba

ORANJESTAD – Voormalig minister Paul Croes zit vast. Hij meldde zich gisterochtend bij het Correctional Institution Aruba KIA. Daar moet hij een gevangenisstraf van drie jaar uitzitten conform de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep. De Hoge Raad heeft die uitspraak dinsdag 7 februari in stand gelaten.

De oud-minister werd veroordeeld vanwege ambtelijke omkoping, witwassen, ambtsmisbruik, illegale tewerkstelling en deelneming aan een criminele organisatie. Volgens 24ora.com zei Croes toen hij de gevangenis binnenging dat hij zijn verantwoordelijkheid met een rustige geest en hart draagt.

Croes zegt de periode in KIA te gebruiken om zich te richten op positieve dingen in deze moeilijke periode.

“Het is zeker een moeilijke situatie voor mij en mijn familie. We hebben het moeilijk, maar met vertrouwen en positieve energie zullen we hier ook uitkomen. Ik zal sterker uit deze hele situatie komen. Dit is niet het laatste wat je van Paul Croes zult horen”, aldus de voormalige minister volgens 24ora.com.

Procureur Generaal

De cassatie zaak ging vooral om het feit dat de verdediging vond dat de vervolging van Croes enkel door officieren van justitie is uitgevoerd zonder dat deze officieren van justitie de bevoegdheden hadden toegewezen gekregen door de procureur-generaal.

Bij de vervolging van ministers is wettelijk geregeld dat die moet worden geëntameerd door de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Die mag dat vervolgens delegeren naar officieren van Justitie.