Voormalig premier Don Martina overleden

Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Dominico Felipe “Don” Martina, voormalig premier van de Nederlandse Antillen en een van de meest invloedrijke politici in de geschiedenis van Curaçao, is overleden. Martina leidde de Nederlandse Antillen tijdens twee cruciale termijnen als premier: van november 1979 tot oktober 1984 en van januari 1986 tot juli 1988.

Martina was een van de oprichters van de Partido MAN, een partij die in 1971 werd opgericht om vriendjespolitiek en corruptie te bestrijden na de opstand van 1969. Hij speelde een cruciale rol in de politieke en economische hervormingen op de Antillen. Tijdens zijn eerste termijn als premier leidde hij de besprekingen over de staatkundige toekomst van de eilanden, die uiteindelijk resulteerden in Aruba’s status aparte in 1986. Hoewel dit een belangrijke stap was voor Aruba, bracht het ook economische uitdagingen met zich mee voor de overgebleven eilanden.

Visionair en hervormer

Martina stond bekend om zijn pragmatische aanpak en zijn streven naar een betere toekomst voor de Antillen. In zijn tweede termijn als premier moest hij omgaan met de economische impact van Aruba’s vertrek en de afnemende inkomsten uit de olie- en financiële sectoren. Zijn regering voerde bezuinigingen door en probeerde de economie te stabiliseren, terwijl hij te maken had met politieke spanningen binnen de Antilliaanse staten.

Naast zijn premierschap was Martina actief als politiek leider van de Partido MAN en lid van de Staten van de Nederlandse Antillen. Hij bleef tot ver na zijn actieve politieke carrière een invloedrijke stem, onder meer door te pleiten voor de rehabilitatie van Tula, de leider van de slavenopstand van 1795, die later werd uitgeroepen tot nationale held.

Eerbetoon aan een icoon

Martina was niet alleen een politieke leider, maar ook een voorvechter van integriteit en rechtvaardigheid. Zijn bijdrage aan de moderne geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Curaçao blijft van onschatbare waarde. In 2023 werd hij benoemd tot minister van staat, een eretitel die zijn levenslange inzet voor Curaçao erkende.

Don Martina is 89 jaar oud geworden.

