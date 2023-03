Voormalige Casa Moderna is thuisbasis van Kas di Teater van Teatro Bulabanda

WILLEMSTAD – Het voormalige gebouw van Casa Moderna in het hart van Punda is de thuisbasis geworden van Kas di Teater, huis van theater van Teatro Bulabanda.

Het voormalige Casa Moderna in Punda werd als ideaal gezien voor de Kas di Teater. Gelegen in het hart van Punda, past het in de algemene sfeer van het zakendistrict, het moderne leven in de binnenstad en de artistieke renaissancegeschiedenis.

Katalysator

Teatro Bulabanda ziet zichzelf als katalysator voor de ontwikkeling van talentvolle jeugd van Curaçao. Een belangrijk deel van het werk van het theater is het faciliteren van hun ontwikkeling als artiesten, kunstenaars en schrijvers, met de bedoeling mondige burgers te creëren die hun eigen lot in handen hebben, aldus een persbericht.

Volgens Teatro Bulabanda moet theater niet alleen ons instrument zijn om te entertainen, maar moet het ook discussies faciliteren, hoe moeilijk het onderwerp ook is. De hoeksteen van deze innovatieve benadering van natievorming is het nieuwe Kas di Teater, huis van theater.

Die is in het leven geroepen voor jongeren die in hun vrije tijd hun vaardigheden willen aanscherpen. Teatro Bulabanda ondersteunt ook organisaties die zich richten op jonge volwassenen met onderwijsproblemen, jonge alleenstaande moeders of jongeren in rehabilitatie.

Albert Schoobaar, artistiek directeur van Teatro Bulabanda merkt op dat met Kas di Teater – door middel van drama en theater – een motiverende omgeving is gecreëerd voor jonge mensen om hun nieuwsgierigheid te vergroten, hun verbeeldingskracht te stimuleren en kritisch denken te stimuleren.