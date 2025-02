Luchtvaart & Reizen Voorstel tot hogere vliegbelasting raakt Caribische eilanden hard Dick Drayer 18-02-2025 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – Het Nederlandse kabinet is voornemens om per 2027 de vliegbelasting voor langeafstandsvluchten aanzienlijk te verhogen. Met deze maatregel hoopt de regering € 248 miljoen aan extra belastinginkomsten te genereren. Hoewel een vermindering van CO2-uitstoot als bijkomend doel wordt genoemd, is het primaire doel het verhogen van de staatsinkomsten.

De maatregel zal naar verwachting grote gevolgen hebben voor vluchten naar het Caribische deel van het Koninkrijk. Voor inwoners van de eilanden is luchtverkeer naar Nederland geen luxe, maar een noodzaak. De verhoging van de ticketprijs dreigt reizen naar Nederland verder te bemoeilijken, wat economische gevolgen kan hebben en het bezoeken van familie, scholen en zakelijke contacten lastiger maakt.

Consultatie

Op de website van de overheid is een consultatie geopend waarin burgers hun mening kunnen geven over de voorgenomen maatregel. Vanuit de eilanden klinkt de oproep om een uitzonderingspositie te krijgen, zoals Frankrijk dat ook heeft voor zijn overzeese gebieden. Argumenten hiervoor zijn onder andere de beperkte bijdrage van de Caribische routes aan de totale belastingopbrengst en de mogelijke economische schade voor de eilanden.

Daarnaast stijgen ticketprijzen al door andere verplichtingen, zoals de bijmenging van duurzame brandstoffen en CO2-compensaties. Momenteel wordt in de consultatie vooral gereageerd vanuit Europees Nederland, terwijl de gevolgen voor de Caribische delen van het Koninkrijk nauwelijks worden belicht.

Eilandbewoners worden daarom opgeroepen om hun stem te laten horen en hun zorgen kenbaar te maken via de consultatie op Overheid.nl.

