Voorstel verbod homohuwelijk Curaçao moet eerst langs Den Haag Dick Drayer 28-11-2024

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Statenlid Rennox Calmes moet nog even geduld hebben voordat zijn voorstel om het homohuwelijk expliciet te verbieden in de Staatsregeling van Curaçao verder in behandeling kan worden genomen. Volgens een advies van de University of Curaçao (UoC) moet het voorstel eerst ter advisering worden voorgelegd aan de Rijksministerraad (RMR), zoals vereist in artikel 44 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Pas na dit advies kan de eerste parlementaire behandeling plaatsvinden.

Het voorstel van Calmes een reactie op de door de Hoge Raad bevestigde uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof in Willemstad, dat een verbod op het homohuwelijk en daarmee het uitsluiten van paren van gelijk geslacht van het huwelijk in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, zoals vastgelegd in de Staatsregeling. Daarmee werd het homohuwelijk op Curaçao wettelijk toegestaan. Calmes wil nu de Staatsregeling aanpassen.

Het advies van jurist Pascal Jacobs en hoogleraar Flora Goudappel, opgesteld op verzoek van de Staten, benadrukt dat het huidige proces zorgvuldig moet worden doorlopen. De Staten moeten het ontwerp agenderen en besluiten het aan de RMR voor te leggen voordat het inhoudelijk kan worden behandeld. Deze stap is noodzakelijk om te voldoen aan de juridische eisen en om een ordentelijk verloop van de procedure te waarborgen.

