Voorstelling Friese Pier21 over slavernijverleden mogelijk naar Curaçao en Aruba

LEEUWARDEN – Vorige week zondag speelde de voorstelling Un dia nobo – Wan nyun dey – In nije dei voor het laatst in de tuin van het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. De voorstelling gaat over het Nederlands slavernijverleden en is in het Nederlands, Fries, Papiaments en Sranantongo gemaakt door Pier21, in coproductie met Untold Empowerment, het Volksoperahuis en Stadsschouwburg De Harmonie.

“Er is grote interesse om deze voorstelling ook op andere plekken te spelen”, zo vertelt David Lelieveld, creatief producent. Zo wordt er gesproken over andere delen van Nederland maar ook daarbuiten. “Vanuit de Caribische en Surinaamse gemeenschap is er heel veel enthousiasme om de voorstelling ook in die landen te gaan spelen”, vervolgt Lelieveld, “dat is natuurlijk fantastisch want dat zegt heel veel over hoe goed de voorstelling is ontvangen ”.

Lelieveld zegt dat Pier21 maar een kleine organisatie is, die zoiets niet zomaar kan organiseren. “Maar we gaan zeker ons best doen!”

Fries

Pier21, opgericht in 2012 door voormalig theatertechnicus David Lelieveld en collega’s, is een prominente naam in de Friese culturele scene. Hun doorbraakvoorstelling, ‘De Emigrant’, was een succes met meer dan 20.000 bezoekers en tournees in Canada. Nu, tien jaar later, staat Pier21 bekend om hun speciale producties over actuele thema’s, met elf succesvolle voorstellingen en projecten volgend op ‘De Emigrant’. Lelieveld heeft een divers team van professionals verzameld om Pier21 verder te ontwikkelen.