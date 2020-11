Voorwaardelijk en taakstraf veroorzaker dodelijk ongeval bij Zuikertuintje

Foto – Èxtra

Willemstad – De man die vorig jaar maart een dodelijk ongeval veroorzaakte bij Zuikertuintje krijgt zes maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur.

Bij het ongeval verloor de 25-jarige Clavienne Isidora, moeder van een kind van drie het leven. Zij werd uit de auto geslingerd en overleed ter plaatse.

Uit onderzoek is gebleken dat de chauffeur 40 kilometer de hard reeds dan was toegestaan, waardoor hij de macht over het stuur verloor in de bocht van de Sta Rosaweg bij het winkelcentrum. De man zal als onderdeel van zijn straf het achtergebleven kind financieel ondersteunen.