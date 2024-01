Vragen over effectiviteit nieuw milieuteam Curaçao tegen illegale vervuiling

WILLEMSTAD – De recente oprichting van een handhavingsteam door premier Gilmar ‘Pik’ Pisas van Curaçao om de toenemende milieuvervuiling aan te pakken, roept vragen op over de onderliggende wetgeving. Hoewel het initiatief veelbelovend lijkt, is er onduidelijkheid over de juridische basis voor het handhaven van regels tegen illegale afvaldumping.

Opmerkelijk is dat bij de overgang van Curaçao van eilandgebied naar Land Curaçao, de afvalstoffenverordening niet is meegenomen. Hierdoor ontbreekt specifieke afvalstoffenwetgeving op het eiland.

De huidige Landsverordening openbare orde bevat enkele artikelen over het dumpen van vuil op openbare wegen, maar deze zijn niet afdoende om effectief op te treden tegen de bredere milieuvervuiling op het eiland.

Selikor, het staatsbedrijf voor afvalverwerking, werkt niet op basis van een afvalstoffenwet, maar op basis van een overeenkomst met de overheid. Deze situatie leidt regelmatig tot ontevredenheid en discussie.

Daarnaast is er de kwestie van de afvalwaterverordening, die in 2010 op de zwarte lijst is geplaatst, hoewel de redenen hiervoor niet duidelijk zijn. Deze onduidelijkheden in de wetgeving kunnen een uitdaging vormen voor het nieuw opgerichte milieuteam in hun streven naar een effectieve bestrijding van milieuvervuiling op Curaçao.

Sleutelrol

Een afvalstoffenverordening is een cruciaal instrument en speelt een sleutelrol in de bescherming van het milieu en de volksgezondheid.

Door het stellen van strikte regels voor het verzamelen, transporteren, verwerken en verwijderen van afval, zorgt de verordening ervoor dat afval op een milieuvriendelijke wijze wordt behandeld.

Ook stelt het duidelijke richtlijnen en regels voor zowel bedrijven als burgers over hoe zij met hun afval moeten omgaan, wat zorgt voor een uniforme aanpak in afvalbeheer.