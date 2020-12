Vrijdag 97 positieve tests, ratio 19,5 procent

13 Gedeeld

Er zijn vrijdag 97 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd op 497 testen. De testratio komt daarmee op 19,5 procent. Een op de vijf geteste personen is dus positief.

Van zestien cases is de besmettingsbron duidelijk, van de rest nog niet. Drie patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Omdat er zeven mensen zijn ontslagen, komt het totaal aantal patiënten in het CMC op veertien van wie drie op de IC.

Twee patiënten overleden vandaag als gevolg van Covid. Eén patient die in het CMC lag en oudere man in een verzorgingshuis op Bandábou.

Het aantal actieve cases op het eiland is nu 1853. Maar dit cijfer is geen accurate weergave van de werkelijkheid, omdat niet iedereen zich beter meldt.