Vrijdag en zaterdag unieke rondleiding tentoonstelling Kòrsou-Curaçao

DEN HAAG – Gastconservator Dyonna Benett geeft morgen vrijdag 18 november en overmorgen, zaterdag 19 november een speciale rondleiding door de tentoonstelling Kòrsou – Curaçao -Stemmen van toen, mensen van nu in het Nationaal Archief in Den Haag.

Tijdens deze rondleiding neemt Benett de bezoekers mee langs bijzondere details in de tentoonstelling en vertelt over de keuzes die zijn gemaakt en waarom. Ga mee met de gastconservator en bekijk de tentoonstelling vanuit een ander perspectief.

‘Stemmen van toen, mensen van nu’ combineert de koloniale archiefstukken met verschillende visies op het eiland. In de archieven van het Nationaal Archief is veel te vinden over Curaçao. Deze documenten, foto’s en kaarten laten voornamelijk het perspectief en de leefwereld van de koloniale machthebbers zien. De tentoonstelling Kòrsou – Curaçao wil dat veranderen.

Kunstenaars

Zo zijn interviews en foto’s te bekijken die gemaakt zijn door de Curaçaose fotograaf en documentairemaker Selwyn de Wind. Daarnaast laten kunstenaars met hun werk zien hoe zij aankijken tegen de vijf thema’s in de tentoonstelling: oorspronkelijke bewoners, slavernij, veerkracht, samenleving en bestuur.

Curaçaoënaars hebben door de jaren heen niet veel te zeggen gehad over of en hoe ze in de archieven werden beschreven. Hun persoonlijke verhalen zijn daarom in de archieven moeilijk te vinden. Toch is het gelukt om naast archiefstukken die het perspectief van de koloniale machthebbers laten zien, ook archiefstukken te vinden die de kracht en veerkracht van Curaçaoënaars aantonen.

Selwyn de Windt (l), gastconservator Dyonna Benett (r)

Gastconservator

Dyonna Benett, erfgoedprofessional, gespecialiseerd in museologie, publiek en inclusiviteit is de gastconservator van Kòrsou – Curaçao. De inhoud van de tentoonstelling is mede tot stand gekomen na raadpleging van experts uit zowel Curaçao als Nederland.

De rondleiding door Benett begint vrijdag met een inloop om 15.30 uur. De tour begint om 15.45 uur. Zaterdag begint de inloop om 13.00 uur en begint Benett een kwartiertje later met de rondleiding en uitleg.